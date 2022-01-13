إصابة فتاة سقطت من الدور الثالث بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

تعرضت فتاة في العشرينات من عمرها، للسقوط من الدور الثالث بشارع رضا، خلف أحد المطاعم الشهيرة وبالقرب من نفق جمال عبد الناصر، مما تسبب فى إصابتها بنزيف بالأنف واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه نزيف بالرأس، واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وجرح قطعى 3 سم بالشفاه العلوية، وكسر وفقد سنة أمامية، من الفك العلوى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط إحدى الفتيات من الطابق الثالث بإحدى البنايات بشارع رضا، خلف أحد المطاعم الشهيرة وبالقرب من نفق جمال عبد الناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.