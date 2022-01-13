اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:00 م
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إزالة 8 حالات تعد على أملاك الرى والمجارى المائية بمركز أخميم بسوهاج

الخميس، 13 يناير 2022 12:25 م
إزالة 8 حالات تعد على أملاك الرى والمجارى المائية بمركز أخميم بسوهاج إزالة حالات تعدى على المجاري المائية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة 8 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وقوات الأمن، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت " نجع التعليقة، ونجع فرج إبراهيم، وجزيرة موسى" بمركز أخميم، وأسفرت عن تنفيذ عدد ٤4قرارات إزالة ردم أتربة بمسطح 250 متر مربع، وعدد ٤4قرارات إزالة لمباني من البلوك الأبيض بمسطح 400 متر مربع، مشيرا إلى استخدام معدات الإدارة العامة لحماية النيل، ومجلس مدينة أخميم، لافتا إلى استمرار متابعة تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الري والمجاري المائية ونهر النيل بجميع مراكز المحافظة .

 


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