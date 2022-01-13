أوقاف دمياط تفتتح مسجد سيدى حسن الدياسطى بفارسكور الجمعة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية أوقاف دمياط عن افتتاح مسجد سيدى حسن الدياسطى فارسكور، وذلك يوم الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات ضمن خطة وزارة الأوقاف.

يذكر أن وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا الجمعة القادمة منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و73 مسجدًا صيانة وترميمًا.



وكانت نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القيم المجتمعية" إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.



وأضافت الوزارة، فى بيان، أن نشر خطب الجمعة مترجمة يأتي أيضا فى إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.



وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.