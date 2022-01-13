اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 05:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف دمياط تفتتح مسجد سيدى حسن الدياسطى بفارسكور الجمعة

الخميس، 13 يناير 2022 05:00 ص
أوقاف دمياط تفتتح مسجد سيدى حسن الدياسطى بفارسكور الجمعة افتتاح مسجد - صورة أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية أوقاف دمياط عن افتتاح مسجد سيدى حسن الدياسطى فارسكور، وذلك يوم الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات ضمن خطة وزارة الأوقاف.

يذكر أن وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا الجمعة القادمة منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و73 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وكانت نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القيم المجتمعية" إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن نشر خطب الجمعة مترجمة يأتي أيضا فى إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.


دمياط

اخبار دمياط

اوقاف دمياط

اخبار المحافظات

اخبار

اعمار المساجد

الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة