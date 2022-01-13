أهالى بطهطا سوهاج يطالبون بانضمامهم لبرنامج حياة كريمة.. ورئيس المدينة ترد

أمنية فايد - سوهاج محمود مقبول

أرسل القارئ خالد جمال بخيت عبد اللاه عقل والمقيم فى مركز ومدينة طهطا محافظة سوهاج، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص ضم منطقة قبلى البلد التابعة لمركز طهطا إلى برنامج حياة كريمة.



وقال: "المركز يفتقد إلى إضاءة أعمدة الإنارة في الشوارع بالإضافة إلى أن الطريق غير ممهد وتراكم القمامة في كل مكان".



ومن جانبها، أكدت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، التواصل مع المواطن وتوضيح بعض الأمور؛ أهمها أن برنامج تطوير الريف المصرى حياة كريمة سيشمل جميع القرى والنجوع بنطاق مركز طهطا ولا يشمل المدينة، وجرى التواصل معه أنه فى حالة وجود أى شكوى أو طلب من سواء نظافة أو إنارة يحدد المواطن المكان بالتحديد وسيجرى اتخاذ اللازم.













وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".