أمطار غزيرة تضرب الغربية.. والمحافظة ترفع الطوارئ.. لايف وصور

ورصدت غرفة عمليات محافظة الغربية هطول أمطار فى عدد من مدن المحافظة، وكذلك تكليف مسئولي المحليات برفع حالة الطوارئ لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



أمطار غزيرة تضرب الغربية (1)





أمطار غزيرة تضرب الغربية (2)





أمطار غزيرة تضرب الغربية (3)

