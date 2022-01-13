اليوم السابع
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أمطار غزيرة تضرب الغربية.. والمحافظة ترفع الطوارئ.. لايف وصور

الخميس، 13 يناير 2022 05:38 م
أمطار غزيرة تضرب الغربية.. والمحافظة ترفع الطوارئ.. لايف وصور أمطار غزيرة تضرب الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية مساء اليوم الخميس، إلى هطول أمطار غزيرة مفاجئة على عدد من مدن ومراكز المحافظة، تزامنا مع حالة الطوارئ التي رفعتها المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ، ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حالة الطوارئ فى مجالس المدن والأحياء وشركتي المياه والكهرباء والإسعاف والحماية المدنية، لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار.

ورصدت غرفة عمليات محافظة الغربية هطول أمطار فى عدد من مدن المحافظة، وكذلك تكليف مسئولي المحليات برفع حالة الطوارئ لشفط مياه الأمطار من الشوارع. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار غزيرة تضرب الغربية (1)
أمطار غزيرة تضرب الغربية (1)
 
أمطار غزيرة تضرب الغربية (2)
أمطار غزيرة تضرب الغربية (2)
 
أمطار غزيرة تضرب الغربية (3)
أمطار غزيرة تضرب الغربية (3)
 
أمطار غزيرة تضرب الغربية (4)
أمطار غزيرة تضرب الغربية (4)

 


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