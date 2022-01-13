اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أفريقيا: 10.1 مليون إصابة إجمالى حالات "كورونا"..وتطعيم 10% من سكان القارة

الخميس، 13 يناير 2022 11:03 م
أفريقيا: 10.1 مليون إصابة إجمالى حالات "كورونا"..وتطعيم 10% من سكان القارة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أديس أبابا /أ ش أ/

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ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالى إصابات فيروس "كورونا" بلغ 10 ملايين و100 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 232 ألف حالة وسط تعافى 8 ملايين و990 ألف شخص.

 

وأوضحت المراكز - فى بيان اليوم الخميس - أن نسبة تحصين سكان القارة السمراء من اللقاحات المضادة لكورونا وصلت إلى 10.1%، فيما حصل 15% على جرعة واحدة و0.44% على جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

 

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فى ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

 

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة دول القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 


أفريقيا

كورونا في أفريقيا

إصابات كورونا

تطعيم سكان افريقيا

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