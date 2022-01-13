أطعمة هتقوى تركيزك فى أيام الامتحانات .. أبرزها البرتقال

فاطمة ياسر

كيف يمكنك تقوية التركيز وتنشيط خلايا المخ وخاصة خلال فترة الامتحانات؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي الذي أكد أن الغذاء له دور كبير في تقوية الذاكرة، وزيادة الانتباه لجميع الأشخاص، وللطلاب بشكل خاص خلال فترة الامتحانات، ومن ضمن هذه الأطعمة التالي: