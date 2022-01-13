أحلى أغانى عدوية والمواويل وقصة أدهم الشرقاوى بصوت بائع خردة بالشرقية.. فيديو

الشرقيه - فتحية الديب

قدم تلفزيون اليوم السابع، في بث مباشر، لقاء خاصا مع توكل محمد صبري بائع خردة موهوب في الغناء من مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذى حباه الله موهبة الغناء والصوت الجميل بالوراثة عن والدته التى تتقن فن الموال الشعبى، حيث يقوم بالغناء كهواية أثناء ممارسة عمله فى جمع الخردة بنطاق المركز.



وقال توكل صبرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه ورث جمال الصوت من والدته وكان يغنى فى سن الحادية عشر، بصورة أكثر احترافا ولم يجرب التوجه لغناء اللون الشعبى إلا لجيل الزمن الجميل مثل فن عدوية ومحمد طه وعمالقة الزمن الجميل، كما أنه يغنى للفنان عبد الباسط حمودة، لكونه من نفس مدرسة الفنان أحمد عدوية، مؤكدا أنه يمارس الغناء كهواية فقط أثناء عمله فى جمع الخردة ولم يفكر فى احتراف الغناء نظرا لظروف حياته.



وأضاف توكل، أنه يأمل أن يجد فرصة حقيقة تجعله يقدم فنا هادفا، حيث إنه تربى على سماع أغانى الفن الزمن الجميل والمواويل الراسخة، فى أذهان الأجيال، حيث إنه يحب غناء القصص والسير الشعبية ومنها سيرة أدهم الشرقاوى، وكان دوما يسمع والدته وهى تغنى بصوتها الجميل للمواويل التراثية التى تحفظها الأجيال المتعاقبة.