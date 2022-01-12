4 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الكلى.. منها فقدان الوزن غير المبرر

كتبت فاطمة خليل

سرطان الكلى هو مرض شائع يؤدي إلى تشكل خلايا سرطانية في الكلى، ورغم أن عادات نمط الحياة مثل التدخين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، فإن العمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة المخاطر، والاكتشاف المبكر له يسهل علاجه، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات المبكرة لسرطان الكلى، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

ما هو سرطان الكلى؟



الكلى عضو حيوي يعمل على التخلص من النفايات مع تنظيم توازن السوائل وتلعب الأنابيب الدقيقة المعروفة باسم الأنابيب الموجودة في الكلى دورًا مهمًا في تصفية الدم وإخراج الفضلات وتكوين البول، ويُعرف نمو الخلايا بسرطان الخلايا الكلوية (RCC) وهو أكثر أنواع الكلى شيوعًا عند البالغين.

كسرطان سريع النمو، من الضروري البحث عن علامات الإنذار المبكر لـ RCC قبل انتشار الأورام إلى الرئتين والأعضاء المحيطة.

ما هي أولى علامات الإصابة بسرطان الكلى؟



وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن سرطان الكلى أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر، وهو ما يمثل حوالي ثلث الحالات الجديدة كل عام.

قد يكون من الصعب اكتشاف بعض العلامات المبكرة عند كبار السن لأن الأعراض مثل آلام الظهر والتعب غالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها من الآثار الجانبية للشيخوخة.

فقدان الوزن غير المبرر



يعد فقدان الوزن غير المبرر سمة رئيسية لجميع أنواع السرطان تقريبًا وهو أحد أكثر علامات سرطان الكلى شيوعًا.

عندما ينتشر الورم إلى أعضاء أخرى، يمكن أن تؤثر مجموعات الخلايا السرطانية على العمليات الهضمية أو إنتاج الهرمونات في جسمك، مما يؤدي إلى فقدان الشهية.قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاهتمام بتناول الطعام ويؤدي إلى فقدان الوزن.

دم في البول



من أكثر علامات سرطان الكلى شيوعًا وجود دم في البول - يُعرف طبياً باسم البيلة الدموية.

ليس من السهل دائمًا اكتشاف ذلك، حيث يمكن أن يظهر بعض البول باللون الوردي أو البني بدلاً من الأحمر الساطع، لذا ابحث عن لون البول الداكن.

قد لا يظهر الدم في البول بشكل ثابت، لكن يجب أن تدون عدد مرات حدوثه للمساعدة في التشخيص المحتمل.

لا يعني ظهور الدم في البول دائمًا أنك مصاب بالسرطان - فهناك العديد من الأسباب الشائعة الأخرى للبول الدموي ، بما في ذلك:

عدوى الكلى

عدوى المثانة

الخراجات

حصى الكلى

إصابة في الكلى

فقر الدم والتعب



عادة ما يرتبط الإرهاق بقائمة طويلة من الحالات الصحية التي يمكن أن تجعلها في كثير من الأحيان عرضًا صعبًا للاعتراف به.

وفقًا لموقع Healthline المعتمد طبياً ، يؤثر التعب على ما يقرب من نصف المصابين بالسرطان - مما يجعله أحد الأعراض الأكثر شيوعًا.التعب المرتبط بالسرطان هو أكثر من مجرد تعب. إنه مستمر وشديد ويتداخل مع الأنشطة اليومية.

فقر الدم هو حالة تصف انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لسرطان الكلى.

تخبر الكلى السليمة الجسم بإنتاج خلايا الدم الحمراء، لكن نمو الأورام يمكن أن يتداخل مع هذه الإشارات.

والعلامات الجسدية لفقر الدم المرتبط بالسرطان على النحو التالي:

- زيادة التعب

ضيق في التنفس

-دوخة

يبدو الجلد شاحبًا أكثر من المعتاد

آلام أسفل الظهر



الكلى عبارة عن عضوين على شكل حبة الفول يقعان أسفل القفص الصدري على جانبي العمود الفقري.

في حين أن هناك أسبابًا لا حصر لها لألم أسفل الظهر، فإن موقع الكلى له علاقة كبيرة بهذا الألم الشائع.

يمكن أن تتراوح آلام الظهر الناتجة عن سرطان الكلى من وجع خفيف إلى إحساس حاد بالطعن في ظهرك أو جانب واحد أو جانبك (بين أسفل الظهر وأسفل الضلوع).

كما تم ربط الألم المستمر أسفل جانب واحد من الجذع بسرطان الكلى.

إذا استمر الألم أكثر من بضعة أيام، يجب عليك دائمًا زيارة الطبيب أولاً لاستبعاد تشخيص السرطان.