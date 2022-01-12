اليوم السابع
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393 طالبا يؤدون امتحانات برنامج الصيدلة الإكلينيكية إلكترونيا بجامعة سوهاج

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:44 م
393 طالبا يؤدون امتحانات برنامج الصيدلة الإكلينيكية إلكترونيا بجامعة سوهاج جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بمستوياته الخمسة، التي تؤدى لأول مرة إلكترونياً بمركز التعليم الإلكتروني، بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح فوزي منسق البرنامج.

 

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وانتظامه، ومدى ملائمة الاختبار لزمن الإجابة المحدد، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الفني اللازم طوال الفترات الامتحانية، تحسباً لحدوث أى أعطال فنية، وتواجد جميع المخولين لهم بالعمل في أماكنهم المحددة.

 

وأضاف عبدالخالق، أن الاختبارات الإلكترونية تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما يتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية وإحصائية مفصلة عنها، مشيراً إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية يعد أحد أدوات النظام الجديد للتعليم، ودعم لاستراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم بوجه عام، وتسهيل الاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأى.

 

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى القاضي، إن الاختبارات تتم لأول مرة إلكترونياً دون تدخل من العنصر البشرى، ويؤديها 393 طالبا يمثلون جميع المستويات الخمسة، موزعين على 5 قاعات رئيسية، خلال الفترة من 13 يناير الجارى وحتى 3 فبراير المقبل.

 

جدير بالذكر أن مركز الاختبارات الإلكترونية تم افتتاحه في النصف الثاني من عام 2021 ، مكون من طابق واحد، ويشتمل على 556 جهاز حاسب آلي، موزعين على 6 قاعات رئيسية، ومخصص لأداء الاختبارات الإلكترونية لجميع الكليات بالجامعة.


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