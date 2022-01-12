12 مرشحا يتنافسون على رئاسة جامعة حلوان من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة

كتب محمد صبحى

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمقبولين ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان ، وهم 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء كليات و7 اساتذة بكليات الجامعة.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة الأسماء المقبول ترشحهم على منصب رئيس جامعة حلوان:-

1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

2- الدكتور سعد السيد سعد العبد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان

4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان

5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

7- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان

8- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

9- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

10- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان

11- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

12- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.