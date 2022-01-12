اليوم السابع
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12 مرشحا يتنافسون على رئاسة جامعة حلوان من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:56 م
12 مرشحا يتنافسون على رئاسة جامعة حلوان من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة جامعة حلوان -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمقبولين ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان، وهم 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء كليات و7 اساتذة بكليات الجامعة.
 
وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة الأسماء المقبول ترشحهم على منصب رئيس جامعة حلوان:-
 
1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان
2- الدكتور سعد السيد سعد العبد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان
4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان
5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
7- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
8- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
9- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان
10- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان
11- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
12- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
 
القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة حلوان
القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة حلوان

 


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