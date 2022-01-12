وكيل اوقاف الإسكندرية يزور قنصل السعودية لبحث التعاون المشترك

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل السفير مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة في الإسكندرية الشيخ سلامة محمود نجم وكيل الوزارة مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة اليوم الأربعاء بمقر القنصلية.



وهنأ قنصل السعودية بالإسكندرية الشيخ بتقلده منصب مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية. وتم خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وجهودهما في إظهار الصورة الحقيقية للإسلام.



يذكر ان قام السفير مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بزيارة أسامة أبو المجد رئيس فرع هيئة الاستثمار بالإسكندرية اليوم الثلاثاء،وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية.



حضر اللقاء خالد نصر الدين، مدير عام الشركات، وحمد عبد النبي مدير عام أمن المنطقة الحرة بالإسكندرية، و أحمد عبد الحميد، مدير ادارة المكتب الفني،ومصطفى اباظة، إدارة النظم.



وتناول اللقاء الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في الإسكندرية والخدمات التي تقدمها الهيئة في مركز خدمات المستثمرين وعلى الأخص للمستثمرين السعوديون الذين قاربت استثماراتهم المليار جنيه مصرى.



كما تم استعراض اهم الاستثمارات السعودية في الاسكندرية والتي تنوعت ما بين مشاريع سياحية وزراعية وطبية وملاحية وتعليمية.



