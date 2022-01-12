وزير داخلية النمسا: الشرطة سوف تواصل مكافحة كورونا بكل صرامة

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أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، رفضه لرسالة تلقاها من بعض ضباط الشرطة تؤيد رفض التطعيم الإجباري في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الرسالة لا تعبر عن جموع ضباط الشرطة وأن الجهاز الشرطي سوف يواصل إجراءات مكافحة الوباء بكل صرامة.



وقال الوزير النمساوي -في تصريحات اليوم الأربعاء- إنه تلقى بيانا من نقابة ضباط الشرطة ترفض محتوى هذه الرسالة التي تتناقض مع مبادىء ومنظومة عمل الشرطة النمساوية، وأشار إلى أن الرسالة التي تلقاها كانت موجهة من ثلاثة ضباط شرطة فقط، معربا عن أسفه لأنها أحدثت ضجة في وسائل الإعلام وتبنت هذه الرسالة ادعاءات منتقدي القيود والمعارضين المناهضين للتلقيح وأفكار أصحاب نظرية المؤامرة.



ولفت إلى أن جميع الضباط يشاركون بنشاط في مكافحة الوباء ويحترمون دستور البلاد وقوانين العمل في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن معدل التطعيم بلغ حوالي 85 في المائة بين حوالي 32 ألف ضابط هم قوام الشرطة النمساوية.



بدوره، أدان رئيس نقابة ضباط الشرطة راينهارد زيمرمان، مضمون الرسالة التي بعث بها ضباط رفضا لفرض اللقاح إجباريا، مشيرا إلى أن النقابة تتبرأ من هذا السلوك المنافي لمبادىء العمل الشرطي وسوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد مرسلي هذه الرسالة.



وذكر زيمرمان، أن هذه الرسالة ليست بأي حال من الأحوال ممثلة لضباط الشرطة الملتزمين بشكل خاص بضمان أمن النمسا، مشيرا إلى أن الشرطة هي نموذج يحتذى به من حيث الاستعداد للتلقيح والحس السليم في التعامل مع (كورونا).