اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة اللبنانى: 70 % من مصابى "أوميكرون" ليسوا بحاجة لدخول المستشفى

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:06 م
وزير الصحة اللبنانى: 70 % من مصابى "أوميكرون" ليسوا بحاجة لدخول المستشفى فيروس كورونا
بيروت (أ ش أ)

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قال وزير الصحة اللبنانى فراس أبيض إن حوالي 70 % من المرضى المصابين بمتحور "أوميكرون " من فيروس كورونا، ليسوا بحاجة لدخول المستشفيات فى حال تلقيهم العلاج اللازم.
 
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
 
وأكد وزير الصحة أن القدرة الاستيعابية للمركز تبلغ حوالى 80 سريرا، وسيقوم على استقبال المرضى وإجراء عملية تقييم، ثم التحويل إلى المستشفيات او إعطاء العلاج المناسب.
 
وأوضح أن تكلفة العلاج في المركز ستكون زهيدة مما سيساعد على تخفيف الحمل عن كاهل المواطنين في هذه الظروف

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