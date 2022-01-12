اليوم السابع
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وزير البترول يدعو لمبادرة عربية للطاقة النظيفة بقمة المناخ المقبلة بشرم

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:23 ص
وزير البترول يدعو لمبادرة عربية للطاقة النظيفة بقمة المناخ المقبلة بشرم وزير البترول خلال اللقاء
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية، أهمية صناعة التعدين فى خدمة الأهداف الحيوية، حيث لن تستطيع الصناعة الحديثة تحقيق أهدافها في إزالة الكربون بدون المنتجات المعدنية التي تدخل في تكوينها، داعيا في هذا الإطار الي اعداد مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة تضم كل الدول العربية لطرحها في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها شرم الشيخ هذا العام تأكيدا على التزام الدول العربية في هذا الشأن.

وحازت الدعوة المصرية التي وجهها المهندس طارق الملا علي موافقة الوزراء العرب بالإجماع و التوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة. وقد وافق الاجتماع علي اطلاق مشروع اول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية و التعدينية، وكذلك اعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جري استعراض ابرز ماتم انجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية و التعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي و سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى ولفيف من الوزراء العرب وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ، والذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذى تستضيفه عاصمة المملكة العربية السعودية بمشاركة اكثر من ١٠٠ دولة ويشارك فيه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر .


التعدين

الثروة المعدنية

الطاقة النظيفة

قمة المناخ

شرم الشيخ

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