وزيرة الهجرة: 190 مليون تفاعل على منصة مبادرة اتكلم عربى

كتب محمود راغب

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جناح الوزارة المقام على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ.

كما استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عددا من المصريين بالخارج المشاركين فى المنتدى، وفى مقدمتهم الخبير العالمى الدكتور هانى عازر، وبدورهم أثنوا على دور وزارة الهجرة فى مختلف المجالات التى من شأنها تعزيز ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وخلال تفقدها للجناح أكدت وزيرة الهجرة أن مصر سباقة فى طريق الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية وربط أبنائنا بالخارج بالوطن، مشيرة إلى الجهود المبذولة فى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، والتى خطت خطوات غير مسبوقة لفتح آفاق التعاون بين الأجيال المختلفة بالخارج.

وفى حديثها لرواد جناح وزارة الهجرة فى منتدى شباب العالم، والذى شهد إقبالا كبيرا من وزراء وسياسيين وإعلاميين والشباب المشارك، أكدت الوزيرة تكاتف الجهود بين عدد من الوزارات والمؤسسات لتحقيق أهداف مبادرة "اتكلم عربى"، الرامية إلى الحفاظ على هويتنا والحفاظ على تقاليدنا وحضارتنا الراسخة، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر، وهو ما نشهد ترجمته اليوم لرسالة حقيقية للعالم كله.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم إطلاق التطبيق الرسمى للمبادرة بعنوان "اتكلم عربى"، والذى قارب عدد مستخدميه على 20 ألف مستخدم، فضلًا عن الوصول لأكثر من 190 مليون تفاعل على كافة المنصات الخاصة بالمبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نظمنا أكثر من 20 ملتقى لأبناء المصريين بالخارج فى مصر، وعبر منصات التواصل الافتراضى، و16 معسكرا افتراضيا للأطفال خلال الجائحة، وكذلك المشاركة فى "إكسبو 2020 دبى" بدولة الإمارات، وتنظيم فعاليات و5 ورش حكى للأطفال من المصريين والعرب هناك، بجانب تنظيم أول مهرجان للغة العربية للأطفال بعنوان "اتكلم عربى" متضمنا ورشة حكى وألعاب تعليمية، مؤكدة أن اللغة جسر للحوار بين الثقافات، والحفاظ عليها مسؤولية الجميع.

وفى سياق متصل أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق "اتكلم عربى" يضم مواد تعليمية بديعة فى ألوانها وطريقة الحوار، ويمكن لأولياء الأمور داخل مصر أيضا الاستفادة من المحتوى بتحميل التطبيق، والذى يتيح التسابق بين المشتركين والوصول لترتيب عالمى، والمزج بين اللهجات العربية عند المغتربين، ولم شمل الأسرة بأنشطة تفاعلية، كما يتضمن قصصا وأغانى مناسبة للأطفال، لربطهم بتراثنا الثقافى العريق.