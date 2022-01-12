اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 12:01 م
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وزيرة الصناعة تغادر إلى غانا للمشاركة باجتماعات منطقة التجارة الحرة

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:22 ص
وزيرة الصناعة تغادر إلى غانا للمشاركة باجتماعات منطقة التجارة الحرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب – إسلام سعيد

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غادرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مطار القاهرة صباح اليوم متجهة إلى العاصمة الغانية أكرا للمشاركة فى الاجتماع الذى تنظمه سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بشأن اطلاق مبادرة نظام المدفوعات والتسويات الافريقى ، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

كانت جامع قد غادرت مدينة شرم الشيخ مساء أمس الثلاثاء عقب مشاركتها فى فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم .

تأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات فى اطار حرصها على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة، مروراً بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وكذا التأكيد على حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية.


الصناعة

الصناعات الغذائية

التجارة الخارجية

اتفاق التجارة

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