وحذرت تروس من أن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم أمر "غير مقبول" إذا واصلت روسيا استراتيجيتها التي وصفتها بـ"العدوانية" في أوكرانيا، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.


وأشارت تروس إلى إمكانية فرض عقوبات شديدة على روسيا قريبًا.