اليوم السابع
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وزيرة التخطيط منتدى شباب العالم يعد منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:17 م
وزيرة التخطيط منتدى شباب العالم يعد منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب وزارة التخطيط -أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إقامة منتدى شباب العالم هذا العام وسط تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يأتي تأكيدًا على أهمية استمرار الحياة، ويعطى رسالة مهمة للعالم بأن المنتدى أصبح منصة دولية تجمع كل الشباب بهدف التواصل والتشاور حول الموضوعات المختلفة، مشيرة إلى أن هذه التجربة المصرية الخالصة التي يلتقي فيها كل المسئولين مع الشباب المصري والعالمي تعد منصة حوار وجسر تواصل مع الشباب باعتبارهم يمثلون الحاضر والمستقبل لكل خطط التنمية داخل الدولة. 
 
جاء ذلك على هامش مشاركتها بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تستمر فعالياته حتى غدًا الخميس الموافق 13 يناير 2022 بحضور دولي كبير من جانب العديد من رؤساء الدول والمسئولين، ومشاركة آلاف الشباب من جميع قارات العالم، ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "معًا من جديد"، وفى ظل إجراءات وقائية واحترازية غير مسبوقة.
 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التجربة العملية المصرية في التعامل مع جائحة كورونا كانت لديها أولوية في الحفاظ على صحة المواطن، مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية في كل المشروعات القومية، وهو ما ساعد على تحقيق التوازن المطلوب خلال مواجهة الجائحة، مؤكدة أن الحفاظ على الاقتصاد ومسيرة التنمية والعمالة والكيانات الاقتصادية بالدولة، يعد أمن قومي لدى الدولة المصرية.
 
وحول المحاور الرئيسية لنسخة منتدى شباب العالم  هذا العام –الإبداع والسلام والتنمية- أوضحت السعيد أن العالم بعد الجائحة أصبح لديه تغيير في الأولويات، مشيرة إلى أن قضايا الإبداع والابتكار والتكنولوجيا هي قضايا مهمة، وأن جائحة كورونا وما فرضته من ظروف إغلاق جزئي وكلي لبعض القطاعات قد فرضت على العالم الإسراع والتعجيل ببعض الأمور والقضايا مثل قضية التكنولوجيا والرقمنى والتحول الرقمي، مشيرة إلى إجراء العالم حاليًا لبعض الاجتماعات بشكل افتراضي، كما أن منتدى الشباب هذا العام جزء من جلساته تتم أيضا عن بعد، مؤكدة أهمية قضية المناخ والحفاظ عليه.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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