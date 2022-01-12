هبوط اضطرارى لطائرة بالأقصر بعد تعرضها لحريق محدود فى غرفة العفش

الأقصر - أحمد مرعى

شهد مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم، الأربعاء، هبوط اضطراري لطائرة قادمة من مطار الخرطوم بالسودان كانت في طريقها لمطار اسطنبول بتركيا، وذلك بعد تلقي المطار رسالة من قائدها بالهبوط في الأقصر بعد وجود حريق محدود في غرفة العفش في مؤخرة الطائرة.

وقالت مصادر مطلعة بالأقصر، إنه على الفور تمت الموافقة من سلطات مطار الأقصر الدولي على هبوط الطائرة التى تقل على متنها 135 أجنبيا بمطار الأقصر الدولى، وتبين أن الحريق محدود عبارة عن شرز في غرفة عفش الركاب، وتم نقل الركاب لإحدى صالات المطار لاستضافتهم لحين انتهاء فحص الطائرة وتسييرها من جديد بسلام.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه فور هبوط الطائرة القادمة من مطار الخرطوم وفي طريقها لمطار اسطنبول، انتقلت فرق الحماية المدنية السيطرة على الوضع وتبين عدم وجود حريق كبير ولكنه شرز بسيط لم يسفر عن مصابين أو خسائر بشرية أو مادية كبيرة، وجاري التعامل مع الوضع وفحص محتويات الطائرة بالكامل لتسييرها بسلام في طريقها الطبيعي.