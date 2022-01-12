نصائح للمساعدة في الوقاية والشفاء من الحمى فى فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الشتاء، تتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتى يمكن أن تكون أحد أعراضها الإصابة بالحمى، وفى هذه الأثناء يصبح شغلنا الشاغل هو "ماذا نأكل؟"، ونبحث عن أفضل نظام غذائى للوقاية من حمى الشتاء.

فيما يلي.. بعض النصائح وفقا لإخصائى التغذية العلاجية - بشأن النظام الغذائي عندما تصاب بالحمى في فصل الشتاء، وفقا لتقرير موقع " timesnews"



ابق رطبًا:

تناول الكثير من السوائل، بما أن الحمى يمكن أن تسبب فقدان السوائل والجفاف، يجب على المرء شرب الماء أو العصائر أو المرق، مثل (الريحان) + ماء الزنجبيل ، شوربة الدجاج ، مرق الخضار الصافي ، الشاي الأخضر.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون نظامًا غذائيًا نباتيًا / نباتيًا فقط ، ينصح بتناول حساء الخضار المطبوخ.

تحقق أيضًا من مستويات فيتامين (د) :

واسأل طبيبك عن تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

الراحة:

أنت بحاجة إلى الراحة للتعافي، ويمكن لممارسة النشاط أن يرفع درجة حرارة جسمك.

ارتداء ملابس تتوافق مع الطقس:

خلال أيام الصيف ، عندما يصاب المرء بالحمى ، يُنصح بالبقاء هادئًا ، وارتداء ملابس خفيفة ، والحفاظ على درجة حرارة الغرفة باردة والنوم بملاءة أو بطانية خفيفة فقط. لكن في الشتاء، تأكد من عدم مواجهة البرد القارس بالخارج. ابق دافئًا بشكل مريح ولكن ليس مبعثرًا في طبقات وطبقات من الصوف الصوفي.

أسلوب التنفس المتحكم به في اليوجا:

ثبت أن التنفس الحجابي يؤدي إلى خفض مستويات الكورتيزول على الفور تقريبًا، كل ما عليك سوى التنفس في القفص الصدري لمدة خمس ثوانٍ من خلال الأنف و 10 ثوانٍ من خلال الفم لتنشيط العصب المبهم.