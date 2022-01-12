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من أمامه تمر سفن التجارة العالمية.. ممشى بورسعيد السياحى فُسحة أهالى المدينة الباسلة..فيديو

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:56 م
من أمامه تمر سفن التجارة العالمية.. ممشى بورسعيد السياحى فُسحة أهالى المدينة الباسلة..فيديو ممشى بوسعيد السياحى
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من أمام الممشي السياحي المطل على مجرى قناة السويس الملاحي والذي تعبر منه سفن التجارة العالمية.

 

تعتبر محافظة بورسعيد المدخل الشمالي الشرقي لمصر والمدخل الشمالي لقناة السويس والتي تعبر منها قوافل السفن للتجارة العالمية من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر.

 

ويبدأ الممشي السياحي من ميدان المعديات بحي الشرق إلى ممشى ديلسيبس والذي كان عليه تمثال ديلسيبس المهندس الفرنسي صاحب فكرة حفر قناة السويس وتم إسقاطه بعد جلاء العدوان الثلاثي عن المدينة الباسلة 1956.

 

ويطل نهاية الممشي السياحي على ساحة مصر التي بها تمثال "أم الدنيا"، والتي أصبحت من أهم الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد، ويبلغ الارتفاع الكلى للتمثال 20.6 متر، فالجزء العلوي وهو التمثال 10 أمتار بوزن 12 طن، ومصنوع من البرونز واستغرق تنفيذه 15 شهرا، ونفذه الفنان الدكتور عصام درويش أستاذ النحت بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وتمت عملية التصنيع باحترافية شديدة حيث يعتبر العمل الأكبر الذى تم سباكته بخامة البرونز فى تاريخ مصر الحديث.

 

وتطل واجهة التمثال على قناة السويس مستقبلة السفن المارة بها متمثلة في مصر على هيئة ملكة متوجة تحمل قرص الشمس المجنح وهو رمز من أشهر الرموز المصرية القديمة، وكان يستخدم كرمز للحماية من الأعداء وتم استخدامه في التمثال كدلالة على أن أرض مصر الشامخة كانت وستظل آمنه من أعدائها مهما طال الزمان وللتعبير عن أن مصر تعد مصدرا هاما للإنسانية والنور والمعرفة.

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جانب من ممشى بورسعيد السياحى_copy_2000x1500
 

 

مراكب ترسو بالممشى السياحي_copy_2000x1500
 

 

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