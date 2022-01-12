منتدى شباب العالم.. مهندس كاميرونى: الرئيس السيسى بات ملهما لشباب العالم

كتبت أمل غريب

عبر الشاب الكاميروني، تريومفانت تشيلانج، أحد الضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم، مهندس في مجال الطاقة المتجددة، عن سعادته بحضوره المنتدى للمرة الأولى، خاصة أن المنتدى يتيح فرصة للشباب، للتعرف على أراء الخبراء بشأن كيفية التحول إلى الطاقة النظيفة، واستغلال الطاقات المتجددة، فى المشاريع، للحد من الأثار المناخية السلبية.

وقال في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": " أعمل في مجال الطاقة المتجددة، وهذه المرة الأولى التي أشارك فيها بمنتدى شباب العالم 2022، لكني سمعت عنه من قبل، من وفود الشباب التي شاركت من بلدي"، موضحا أنه أصبح من أهم المنصات الدولية التي تناقش مشكلات الشباب، معربا عن سعادته بحضور الجلسة الافتتاحية الأولى التي شارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "من جلاسجو إلى شرم الشيخ"، وكانت عن التغير المناخي.

وأعرب تشيلانج عن إعجابه الشديد بثقافة الرئيس السيسي، واهتمامه بموضوعات العدالة المناخية، وكذلك وأيضا حرصه على تنظيم هذا المحفل الدولي، في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أوقفت أنفاس العال، وأوضح أن حرص مصر، على تنظيم هذا المنتدى، ودعوة كل هذا العدد الضخم من شباب العالم، تحت سقف واحد، رغم جائحة كورونا، وما أعقبها من تطورات ومتحورات للفيروس، هو نجاح عظيم لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه بات ملهما لشباب العالم، في أفريقيا وأوروبا.

وعن سبب مشاركته في منتدى شباب العالم 2022، أوضح أنه مؤسس ورئيس تنفيذي لإحدى شركات الطاقة النظيفة في الكاميرون، لذا فقد حرص على المشاركة بالمنتدى، عندما اطلع على الموضوعات التي ستناقشها أجندة أعمال المنتدى، ومنها تغير المناخ والطاقة، مشيرا إلى أن المنتدى أتاح له فرصة جيدة، لمقابلة العديد من شباب من دولا أخرى، والتعرف على ثقافتهم، والتحاور حول الأهداف المشتركة.

ولفت الشاب الكميروني، إلى أنه حرص على شراء "سلسلة" فضية، محفور عليه إسمه، باللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية"، وبعض الملابس الخاصة بأهل سيناء، أثناء رحلته من الكاميرون، إلى القاهرة، ثم لشرم الشيخ، لارتدائها في منتدى شباب العالم، من أجل التعبير عن سعادته بوجوده في مصر.