معاينة شقة الساحل: تسرب غاز من سخان وراء مصرع الأسرة بالكامل

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة حول مصرع شخص وزوجته وابنتهما بمنطقة الساحل، أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل الشقة ونتج عنه الوفاة لجميع أفراد الأسرة، وذلك لوجود سخان غاز داخل المطبخ يعمل، ووجود حنفية مياه داخل الحمام مفتوحة، والوفاة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان.

وأضافت المعاينة، أن الأب متوفى داخل غرفة الأطفال جالس على السرير وفى يده العكاز، والزوجة والابنة نائمين على السرير داخل غرف النوم، وجميع نوافذ الشقة سليمة ومغلقة، ويوجد جميع المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفين داخل الشقة، وتم فتح باب الشقة بمعرفة شقيق المتوفى "أحمد.ص.م" 55 عاما موظف بالمعاش ومقيم بذات العقار، وأفاد بأنه حاول طول اليوم الاتصال بشقيقه المتوفي ولم يتجاوب معه، فقام بكسر باب الشقة وجد شقيقه متوفي وزوجته وابنته داخل الشقة، ولا يتهم أو يشتبه في أحد.

وأوضحت المعاينة، أن الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد داخل الشقة وهم الأب "محمود.ص.م" 53 سنة بالمعاش، والزوجة "سحر.ع.ب" 42 سنة مدرسة والابنة المتوفية "رتاج" 10 سنوات ومقيمه بذات العنوان، ونقل جميعهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بالعثور على 3 اشخلص متوفين داخل شقة سكنية ، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن المتوفين شخص وزوجته وابنته نتيجة لتسرب غاز، وتم نقلهم الى المستشفى ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة.