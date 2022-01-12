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أدانت مصر الهجوم الانتحارى الآثم الذى شهدته العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمُصابين.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها للصومال الشقيق حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع دولة الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعيةً الأطراف الصومالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخراً بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي بحلول 25 فبراير 2022، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار في الصومال.

يذكرأن، أعلنت مصادر صحية في الصومال، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذى وقع في خارج المطار الدولي في العاصمة "مقديشيو" إلى 8 قتلى على الأقل و9 مصابين.