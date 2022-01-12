مصر تحقق طفرة باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات 2021.. انفوجراف

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "مصر تحقق طفرة في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في 2021" يرصد فيه أهم الإنجازات التي تمت في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يتم حاليًّا تنفيذ العديد من المحفزات ومنها زيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعي؛ حيث وصلت إلى 530 محطة في نهاية 2021، وكذلك تشغيل أول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي.

كما تم خلال عام 2021 تحويل حوالي 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2021، بزيادة حوالي 71 % عن عام 2020 ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالي 405 آلاف سيارة.

وأيضًا زاد المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي للسيارات من حوالي 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى حوالي 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة أكثر من 38%. بالإضافة إلى إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات.