اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:44 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها العسكرية فى محيط الأقصى والبلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومى الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 


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الاحتلال

شرطه الاحتلال

مستوطنون

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