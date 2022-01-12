مسئولة أمريكية تحذر: معظم الأمريكيين فى طريقهم للإصابة بكورونا

واشنطن (أ.ش.أ)

حذرت جانيت وودكوك، القائمة بعمل رئيس الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف.دى.إيه"، من أن معظم المواطنين الأمريكيين سيصابون بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة بمجلس الشيوخ الثلاثاء وجه خلالها المشرعون من أعضاء المجلس من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري انتقادات لاذعة للمسئولة، بسبب هذا التحذير.

وأوصت وودكوك بمواصلة مسار التصدي للجائحة حتى تتراجع معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون مع تعزيز قدرات المستشفيات والخدمات الضرورية المطلوبة لها قبل أن يعاد تقييم التعامل الراهن مع الجائحة.

وذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية أن المشرعين اعتبروا أن تحذير وودكوك يتسبب في حالات إحباط لدى المواطنين بشأن مدى نجاح استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة الجائحة.

ويأتي هذا بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة أرقاما قياسية في أعداد من ينقلون إلى المستشفيات الأمريكية من المصابين بفيروس كورونا إلى جانب ارتفاع معدلات الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة 146 ألف حالة إصابة ازدحمت بهم المستشفيات كما أن متوسط الوفيات بلغ نحو 1645 حالة يوميا بعد أن كان هذا المتوسط 1048 في أول شهر ديسمبر الماضي.