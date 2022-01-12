مسؤول أوكرانى يناقش الاستعدادات لقمة الناتو القادمة في مدريد مع قيادات الحلف

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ناقش إيجور جوفكفا، نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ القادمة المقرر عقدها في مدريد يونيو المقبل مع الحلفاء وقيادة الحلف.

وكتب جوفكفا على حسابه الشخصي بموقع /فيسبوك/: "لقد شاركت في اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا في بروكسل قبل انعقاد اجتماع مجلس روسيا والناتو في 12 يناير الجاري. وقمنا بتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الناتو قبل الحوار المخطط مع روسيا. تم الاستماع إلى حججنا وأخذها في الاعتبار".

وأشار المسؤول إلى أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل المناقشة لأن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة، بحسب وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف جوفكفا: "أود أن أشير فقط إلى أن جميع الحلفاء الثلاثين أعربوا عن موقفهم، [وأكدوا مجددا] دعمهم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، كما أشادوا بضبط النفس الأوكراني وسط الوضع المتوتر على حدودها وإصرارها على عدم الخضوع للاستفزازات المختلفة".

كما أفاد جوفكفا بأنه تمت مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المرتقبة في مدريد مع الحلفاء وقيادة الحلف.

وقال: "لقد أكدت أنه من المهم ليس فقط دعوة أوكرانيا لحضور القمة كدولة شريكة ولكن أيضا لاتخاذ قرارات واضحة بشأن تحركها نحو عضوية الناتو، ويفضل أن يكون ذلك مع أطر زمنية محددة".