اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:07 م
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مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا .. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:09 م
مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا .. صور التوافد لتلقي لقاح كورونا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال  اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن مراكز شباب المحافظة  مستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في تلقى لقاح كورونا، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة. جاء ذلك في إطار التنسيق بين شباب كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة والصحة.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، شهد مركز شباب شنو ،إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة للمترددين من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين بإشراف تنفيذي هويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن بعض مراكز الشباب مازال بها الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الانتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح، ومنع التزاحم، موضحاً  أن الموطنين الذين تلقوا لقاح كورونا ومر عليهم ستة أشهر يمكنهم تلقى رسالة عن تلقى الثالثة التعزيزية.

التوافد لقاح كورونا
التوافد لتلقي لقاح كورونا

 

تسجيل لقاح كورونا
تسجيل لقاح كورونا

 

تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب
تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب

 

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا

 


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