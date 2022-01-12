محكمة فى كييف تسمح باحتجاز الرئيس الأوكرانى السابق بوروشينكو لتسليمه للقضاء

وكالات الأنباء

قال محامى الرئيس السابق إيغور غولوفان إن محكمة منطقة بيشيرسك فى كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة.

وفي 17 ديسمبر 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، ووعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير.

وأضاف المحامى حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك فى كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار. ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا قمع سياسي. ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة وتطبيق إجراء وقائي.

وفي وقت سابق، صادرت محكمة في كييف جميع ممتلكات بوروشينكو كجزء من قضية خيانة.