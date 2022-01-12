محتجون يتظاهرون بمحيط مصرف لبنان والأمن يُحبط محاولة لتسلق أسواره

وقام المحتجون بقطع طريق الحمرا الرئيسي، رافعين لافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة، كما رددوا هتافات تطالب بمكافحة الفساد.



وحاول عدد من المحتجين تسلق السور الأمامى للمصرف لإزالة الأسلاك الشائكة، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية ومنعت ذلك مما أدى إلى توتر بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية.



يأتي ذلك قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها الاتحاد العمالي العام وسائقو النقل البري وعدد من النقابات للتظاهر والاعتصام من الخامسة صباح الغد وحتى الخامسة مساء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.