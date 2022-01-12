محامى رشوان توفيق يكشف تفاصيل دعاوى جديدة أقامتها ابنته لمنع تقسيم الميراث

كتب سليم على

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة يوم السبت المقبل، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لمنعه من إعادة تقسيم ثروته.

وكشف الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، في تصريحات لـ"اليوم السابع" عن تفاصيل جديدة حيث أكد أن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" في حديثه قائلا إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والتي تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".

واستكمل مهران، أن الدعوى التى تطالب فيها آية رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها للتصرف فى أمواله، تعد تسترا للاستيلاء على مبالغ نقدية كان قد أودعها والدها فى البنك فى صورة شهادات استثمار لصالحها، على أن يقوم هو بصرف العائد طوال حياته، مؤكدا قيامها بتحرير إقرارات بذلك هى وزوجها ونجلها وشقيقتها هبة رشوان توفيق.

وأكد مهران: "رفعنا دعوى فرعية لرفض الدعوى الأصلية، وطالبنا برد كامل المبالغ التى أودعها الفنان رشوان توفيق وإعادة شهادات الاستثمار للحالة التى كانت عليها وقيامه بصرف العائد فى المدة السابقة واللاحقة حتى تاريخ الحكم".

وفى النهاية، وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى".

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، قررت تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير الجاري، لتقديم شهادات من البنك تفيد اسم من كان يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال عامي 2021 و2022 وسنده في ذلك.