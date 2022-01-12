محافظ دمياط تلتقى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجديد

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع المهندس محمود طلعت رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث هنأته بتوليه مهام عمله الجديد معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد.
وخلال اللقاء، أكدت "المحافظ" على ضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وأيضاً المشروعات المدرجة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
ووجهت أيضاً بأهمية التنسيق المستمر مع المحافظة والأجهزة التنفيذية، لرفع مستوى الخدمات بهذا القطاع.
محافظ دمياط تلتقى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجديدالأربعاء، 12 يناير 2022 04:41 م
جانب من اللقاء
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التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع المهندس محمود طلعت رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث هنأته بتوليه مهام عمله الجديد معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد.
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