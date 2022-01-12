محافظة القاهرة تشغل 20 معدة جديدة للنظافة بتكلفة 13 مليون جنيه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دخول 20 من عربات شفط المخلفات بأسلوب ميكانيكى للعمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع مستوى النظافة بالعاصمة .

وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مشيرا إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية .

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذى يقوم به العاملون بالهيئة والذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أنه سيتم توزيع هذه الشفاطات على أحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية واللتين تقوم الهيئة بأعمال النظافة بهما بواقع شفاط بكل حى مشيرًا إلى أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم وتم التعاقد عليها لتغيير الشكل التقليدي لجمع القمامة مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة القادمة بالمنطقتين .