مباشر.. تعرف على حقيقة قرش الماكو بالغردقة بعد ظهوره طلبًا للعلاج

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، مع الكابتن حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة للحديث حول حقيقة قرش الماكو المصاب الذي ظهر بالقرب من الشاطئ بالغردقة طلبا في العلاج وإنقاذه بعد ظهوره مصابا.



قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إنه ورد إليه بلاغ من أحد العاملين في النشاط البحري بالغردقة يفيد بظهور قرش بالقرب من الشاطئ، وعند القرب منه تبين أنه من نوع ماكو ومصاب بعدة إصابات مختلفة.



وأضاف الطيب، خلال بث اليوم السابع، إنه جرى إخطار الجهات المسئولة لمتابعة ورصد القرش، ومنها عمليات المحافظة وكذلك محميات البحر الأحمر، مؤكدا أن ظهور قرش الماكو الضخم بالقرب من الشاطئ دليل على طلبه المساعدة من بني البشر لإنقاذه، لعلمه أنه إذا غاص في أعماق البحر سيجرى التهامه من بني جنسه من القروش الأخرى.



وتابع: أن القروش في البحر الأحمر ثروة كبيرة لابد من الحفاظ عليها، مؤكدا أن النشاط الأساسي لجذب السياحة في البحر الأحمر هو النشاط البحري، والذي على رأسه الكائنات البحرية، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من السياح تأتي خصيصا للغوص ومشاهدة القروش.



كما أكد الطيب، أنه من المرجح أن يكون صدم قرش الماكو رفاص مركب خلال إبحاره، موضحا أنه تم إخطار الأجهزة المختصة على رأسها محميات البحر الأحمر لرصده وتقديم العلاج له.