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لحظة تطعيم العملاق.. أضخم رجل بالشرقية يتلقى لقاح كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:51 م
لحظة تطعيم العملاق.. أضخم رجل بالشرقية يتلقى لقاح كورونا أضخم رجل فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمكتبه المواطن محمد شحاته عبد الجواد، والمقيم بمركز ومدينة الحسينية، والذي يعاني من تضخم في الجسم والنمو، نتيجة خلل في الغدة النخامية، والحاصل علي عدة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، وسبق أن استقبله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له، ومكلفا وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، واطمأن وكيل الوزارة علي الحالة الصحية له، موجهاً الفريق الطبي بمركز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بسرعة تطعيم محمد شحاته بلقاح كورونا، واستخراج الشهادة المعتمدة له، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

 

اضخم رجل في الشرقية
اضخم رجل في الشرقية


 


الشرقية

محمد شحاته

اضخم رجل في الشرقية

صحة الشرقية

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