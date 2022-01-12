كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة هى أكثر الدول التى يثق بها الكوريون الجنوبيون

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أظهر تقرير اليوم الأربعاء، أن الكوريين الجنوبيين اختاروا الولايات المتحدة كدولة يثقون بها أكثر، في حين اختاروا الصين واليابان كدولتين الأقل ثقة بالنسبة لهم .

وجاء ذلك في التقرير الذي نشره مركز آسيا التابع لجامعة سول الوطنية ،وأوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- وكلف المعهد وكالة "كوريا ريسيرتش" لاستطلاعات الرأي بإجراء استطلاع رأي على 1,031 راشدا بشأن مواقفهم تجاه 20 دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا وأستراليا وألمانيا وتايلاند وفيتنام، ومع تقبل إجابات متعددة في الاستطلاع، قال 71.6% إن الدولة التي يثقون بها أكثر هو الولايات المتحدة.

وجاءت اليابان والصين في المركزين الـ 19 والـ 20 بنسبتي 13.3% و6.8% على التوالي لتصبحان الدولتان الأقل ثقة بالنسبة للكوريين. وردا على سؤال عن الدولة التي يجب أن تتعاون معها كوريا الجنوبية أكثر من غيرها، اختار أكبر عدد من المستجيبين الولايات المتحدة بنسبة 69.2%. وحصلت الصين وكوريا الشمالية على 6.9% و6.5% على التوالي.

وبلغ الرقم المقارن لليابان 1.1% فقط. وبشأن الدولة التي تتمتع بالعلاقات الجيدة مع كوريا الجنوبية، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بنسبة 68.2%، في حين جاءت الصين واليابان في ذيل القائمة بنسبتي 9.6% و3.1% على التوالي . وردا على سؤال حول الدولة التي تؤثر إيجابيا على كوريا الجنوبية، اختار 67% الولايات المتحدة لتحتل المرتبة الأولى.

وحصدت الصين واليابان 8.4% و7.4% فقط على التوالي. وأظهر مسح "درجة المشاعر" بين 0 و100 درجة تجاه 20 دولة رئيسية أن الولايات المتحدة حصلت على 65.9 درجة لتحتل المرتبة الأولى.