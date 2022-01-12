اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 05:13 م
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قطاع تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين فى مسابقة الوحدة الوطنية الإبداعية

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:24 م
قطاع تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين فى مسابقة الوحدة الوطنية الإبداعية جانب من التكريم
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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كرمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء ، مجموعة من الطلاب الموهوبين الفائزين بالمسابقة الفنية الإبداعية ، وفريق العمل ، و التى جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين بالمديرية إحتفالا بعيد الميلاد المجيد.

حضر التكريم مدير قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، ومدير إدارة الخارجة التعليمية و مديرى إدارتى الموهوبين والتربية الخاصة وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية وأولياء أمور الطلاب الفائزين، وذلك فى إطار الحرص على غرس وتنمية روح الولاء الوطنى للطلاب والحث على الوحدة الوطنية .

واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية ( التعليم الثانوى، التعليم الإعدادى ، التعليم الإبتدائى، رياض الأطفال ، التربية الخاصة و تضمنت أفضل رسم ( تعبير _ تصميم ) يعبر عن الوحدة الوطنية على ان يكون على ورقة A4 بإستخدام الألوان المناسبة وأفضل قصيدة ( تأليف شعر ) عن الوحدة الوطنية لاتقل عن 6 ابيات بالعامية أو اللغة العربية الفصحى وجرى التقييم بالتعاون مع توجيه اللغة العربية .


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