قطاع تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين فى مسابقة الوحدة الوطنية الإبداعية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء ، مجموعة من الطلاب الموهوبين الفائزين بالمسابقة الفنية الإبداعية ، وفريق العمل ، و التى جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين بالمديرية إحتفالا بعيد الميلاد المجيد.

حضر التكريم مدير قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، ومدير إدارة الخارجة التعليمية و مديرى إدارتى الموهوبين والتربية الخاصة وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية وأولياء أمور الطلاب الفائزين، وذلك فى إطار الحرص على غرس وتنمية روح الولاء الوطنى للطلاب والحث على الوحدة الوطنية .

واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية ( التعليم الثانوى، التعليم الإعدادى ، التعليم الإبتدائى، رياض الأطفال ، التربية الخاصة و تضمنت أفضل رسم ( تعبير _ تصميم ) يعبر عن الوحدة الوطنية على ان يكون على ورقة A4 بإستخدام الألوان المناسبة وأفضل قصيدة ( تأليف شعر ) عن الوحدة الوطنية لاتقل عن 6 ابيات بالعامية أو اللغة العربية الفصحى وجرى التقييم بالتعاون مع توجيه اللغة العربية .