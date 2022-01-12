اليوم السابع
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عملية شراء أونلاين تعيد لم شمل أسرة إسكتلندية لأول مرة منذ 30 عاما

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:21 ص
عملية شراء أونلاين تعيد لم شمل أسرة إسكتلندية لأول مرة منذ 30 عاما شراء على الإنترنت - صورة أرشيفية
وكالات

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ساهم موقع شراء على الإنترنت، مؤخرا في لقاء عائلة إسكتلندية لأول مرة منذ قرابة الثلاثين عاما.

وشارك روس كولكوهون البالغ من العمر 37 عاما، قصة لقائه مع شقيقته إيرين البالغة من العمر 31 عاما، ووالده لأول مرة، في منشور على "تويتر".

وقال روس، إن قصة اللقاء بدأت عندما اشترى إحدى ألعاب كرة القدم قبل عامين.

وبحسب روس فقد تلقى رسالة من البائع تفيد بردّ قيمة مشترياته، ليوضح الأخير لاحقا بأنه والد روس الذي لم يلتق به من قبل.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن روس قوله: "عملية الشراء هذه أدت للتعرف على عائلتي، حيث قابلت شقيقتي يوم الاثنين، بعدما حال وباء كورونا دون اجتماعنا منذ بداية القصة قبل عامين".

وأضاف روس "ضحكنا وبكينا وشعرنا كما لو أننا نعرف بعضنا طيلة حياتنا. كانت تجربة جميلة للغاية".

جدير بالذكر أن وكالة "يو بي آي" لم تذكر سبب ابتعاد الأب والأخت عن روس، وعدم لقائهم من قبل.

 


عائلة إسكتلندية

كورونا

ألعاب كرة القدم

اسكتلندا

تويتر

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