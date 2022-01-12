ضبط 220 قطعة سلاح نارى و257 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (220) قطعة سلاح نارى، و(257) قضية مخدرات، وتنفيذ (83941) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالبطن، واتهام والدها (مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بقنا) لزوجها بإطلاق عيار نارى تجاه نجلته فأودى بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية).

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام ( أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة أول دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، حال استقلاله دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) مُحمل عليها جوالين بداخلهما (9 قطع أسلحة نارية "بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 6 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية كمية من نبات البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلوجرام - 1000 قرص مُخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية - عدد 6 خزينة- عدد من الطلقات النارية لذات العيار - كمية من مخدر البانجو) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى .

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6640) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير (2009) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(182) مخالفة السير بدون تراخيص، و(5) دراجات نارية مخالفة، و(32) مخالفة شروط التراخيص، (23) مخالفة موقف عشوائى.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (29) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (7432) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7599) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7552) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (47) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (756) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (175) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (995) شيشة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم .. متخذين من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأموريات لإستهداف وضبط تلك العناصر أسفرت جهودها عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة المراغة ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2هاتف محمول سلاح أبيض "مطواة")، وضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المراغة ، وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وكذا (دراجة نارية بدون لوحات – سلاح أبيض "مطواة"، ووتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (500,000 –خمسمائة ألف جنيه تقريباً).

وتمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة - سبق إتهامه فى 23 قضية أبرزها "سرقة بالإكراه - سلاح - نصب - مقاومة سلطات – ضرب – استيلاء")، والمطلوب التنفيذ عليه فـى (4 جنايات من بينهم "حكم بالسجن المؤبد")، حال تردده على محل إقامته، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة مركز شرطة نجع حمادى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (31,25 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 260 قرص مخدر) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بالاتجار فـى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - 40 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته حال تركها أسفل مسكنه.

توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - لهما معلومات جنائية) ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بارتكابهما (14) واقعة أخرى بدوائر (قسمى شرطة" أول المنصورة وميت غمر "- مراكز شرطة " قويسنا والشهداء بالمنوفية ، ناصر ببنى سويف) كما أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم سيئ النية (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) أمكن ضبطهم والدراجات المستولى عليها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (20) قضية أبرزها ضبط ( 75 كيلو جرام كبدة مُجمدة وعجينة حواوشى – 18 كيلو جرام زيت طعام) بدون بيانات، بحوزة (المدير المسئول عن محل مشويات بدون ترخيص)، وضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لحيازته وتجميعه مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق، وضبط مسئولين عن مخبزين ، لحيازتهما وتجميعهما (عدد 7 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 350 كيلو جرام ) محظور تداوله خارج المخابز البلدية المدعمة بقصد الإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

و تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتشت) .. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - بندقية رصاص - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوتشت ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير شركة للإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، له معلومات جنائية ، مقيم بذات العنوان) بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ، كما أضافت التحريات بأن المذكور مقيم خارج البلاد وأن (زوجته "شريكة بذات الشركة" ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بذات العنوان) تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى وإرسالها له بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات أمن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها ، وبحوزتها (4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة – 19 فيزا كارت لعدة بنوك – 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك بإسم المتهمين – 3 أكلاشيه بإسم الشركة – 3 هواتف محمولة ) ، وبمواجهتها إعترفت بتكوينها تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه فى أعمال النصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول ، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة ، وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة ، كما أمكن التوصل إلى عدد (5) من المجنى عليهم ، وبإستدعائهم إتهموهما بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه .

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى : ضبط عدد (11) قضية (للإتجار فى الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية) بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية.. بنطاق مديريات الأمن، وفى مجال حماية الثروة السمكية ضبط عدد (116) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد ..بنطاق المنطقة المركزية ومديريات الأمن، وفى مجال الملاحة الداخلية ضبط عدد (8) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة.. بنطاق مديريات الأمن، وفى مجال حماية الرى والصرف ضبط عدد (10) قضية بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديريات الأمن.

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة بنطاق مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة أسفرت جهودها عن فحص عدد (115) سيارة وتبين مخالفة عدد (50) سيارة (عدد 16 سيارة بنزين- عدد 34 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة.

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (11) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (5) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1325) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (280) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (10) قضايا.