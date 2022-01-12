ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب أجهزة طبية مستعملة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة بحوزة راكبة مصرية قادمة من الأردن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الأردنية القادمة من عمان، أستوقف تامر عادل رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون أجهزة ومستلزماتها.

قام وليد احمد صبري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمود محمد القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط 15 جهازا طبيا مستعملا و166 مكثف ووحدة تحكم ووصلات طبية مستعملة و6 وصلات بها كاميرات والجميع خاص بالأجهزة الطبية ومستعمل ومحظور استيراده.

أمر أسامة محمد دياب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.