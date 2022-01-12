ضبط جرائم مخدرات ومصنفات وعناصر جنائية بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص بالإسكندرية يتجول ممسكاً سلاح أبيض ودرع معدنى، فى إطار الجهود لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخص يتجول بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ممسكاً سلاح أبيض"سيف" ودرع معدنى.

بالفحص أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه (بائع متجول ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الدرع المعدنى – السلاح الأبيض)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وعلل ذلك لقيامه بتعاطى الأقراص المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية) بإنشاء شبكة للبث اللاسلكى تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية ، ويغطى ترددها كافة أنحاء محافظة المنوفية وذلك من خلال أفرع تابعة لها دون تصريح من الجهات المختصة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم إستهداف المقر الرئيسى للشبكة والأفرع المختلفة التابعة لها وبتفتيشها تم العثور على (147 جهاز إستقبال إشارة ومعالجة وفك شفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية) ، كما أمكن ضبط (شريك ومدير الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بالمشاركة من شقيقه "المتهم الأول" للتربح المادى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين) ضد مسئول بإحدى الوحدات المحلية بالجيزة لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح لعدد (10) وحدات سكنية بالعقار الخاص به.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وقيام (عضو لجنة المصالحات بأحد الأحياء بالجيزة – له معلومات جنائية) بإستغلال موقعه الوظيفى وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح للوحدة السكنية الواحدة من أصل (10) وحدات بالعقار المملوك للمبلغ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه وذلك حال تلقيه مبلغ الرشوة بجهة عمله ، وبرفقته آخر (موظف عام رئيس اللجنة الخاصة بالبت فى المصالحات بذات الجهة) وبحيازتهما مبلغ مالى كمقدم من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة "ثان الرمل" مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.