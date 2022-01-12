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صاحب شركة لدعم الفقراء فى بريطانيا: "حياة كريمة مفاجأة وعمل فى غاية الأهمية"

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:18 ص
صاحب شركة لدعم الفقراء فى بريطانيا: "حياة كريمة مفاجأة وعمل فى غاية الأهمية" أليكس ستيفاني الرئيس التنفيذي لشركة Beam
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أعرب أليكس ستيفاني الرئيس التنفيذي لشركة Beam، عن سعادته بالاطلاع على مشروع "حياة كريمة"، قائلا: "هنا في مصر الدولة تعمل على تحسين مستوى الفقراء.. أنها وظيفة في غاية الأهمية.. ومفاجأة أن يكون القائمين على هذا المشروع هم الشباب.. بالأمس شاركت في أحد أنشطة منتدى شباب العالم، وجدت الطموح والذكاء والنشاط مع الشباب الذين تحدثت معهم.  
 
وأضاف خلال كلمتها في جلسة بعنوان: "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شركته أول منصة لجمع التبرعات للفقراء في المملكة المتحدة، والملايين يتبرعون بالأموال لتحسين حياة الفقراء، ونحن شركاء مع الحكومة في لندن، ونتشارك لدعم الفقراء بالتعاون الحكومة المركزية ونقدم الخدمات لهم في مدن أخرى خارج لندن. 
 
وتابع: "80 % من مستخدمي المنصة، حصلوا على وظائف، لافتا إلى جائحة كورونا أكدت على أهمية التعاون والاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات".
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
 
ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".
 
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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