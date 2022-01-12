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شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.. إنفوجراف

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:36 م
شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.. إنفوجراف شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية 2022
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

تتضمن شروط الاختيار ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022
شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022

 

أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

 

وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب"، فيستلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة،

شروط اختيار الأم المثالية لعام 2022
شروط اختيار الأم المثالية لعام 2022

 

وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، فيستلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمى مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا

أن تكون حاصلة على مؤهل علمى مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2022
شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2022

 

 تتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام أم لثلاثة أبناء بحد أقصى حققت قصة نجاح أو عاشت فترة كفاح، وأم بديلة وأم من ذوى الإعاقة، وأم لابن من ذوى الإعاقة، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقت.

 

 


الام المثالية

الام المثالية 2022

شروط التقدم لمسابقة الام المثالية 2022

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