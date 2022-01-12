وقالت وكالة الأنباء السورية /سانا/، إنه بموجب المذكرة تنضم سوريا إلى المبادرة، الأمر الذى يساعد على فتح آفاق واسعة من التعاون مع الصين وعدد من الدول الشريكة بالمبادرة في عدة مجالات تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد إضافة إلى التبادل الثقافى.



وتتضمن المذكرة، والتي وقعها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورى فادى الخليل والسفير الصينى بدمشق فنج بياو، تحديد أهداف التعاون المستقبلي مع الدول الشريكة في المبادرة ومبادئه الإرشادية ومجالاته وسبله.



وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في عام 2013، إلى بناء شبكات التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وما وراءها على طول طرق التجارة القديمة على طريق الحرير من أجل التنمية المشتركة.