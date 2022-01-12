ستولتنبرج: اجتماع مجلس روسيا-الناتو فرصة مناسبة للحوار فى لحظة حرجة للأمن الأوروبى

بروكسل (أ ش أ)

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس "الناتو" وروسيا، بالفرصة المناسبة للحوار فى لحظة حرجة للأمن الأوروبى .

وقال ستولتنبرج في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عندما تكون التوترات عالية، من المهم أن نجلس حول نفس الطاولة ونتصدى لمخاوفنا".

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير الجاري في جنيف. ومن المتوقع أن يحاول الطرفان خلال المحادثات مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.