اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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ستولتنبرج: اجتماع مجلس روسيا-الناتو فرصة مناسبة للحوار فى لحظة حرجة للأمن الأوروبى

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:48 م
ستولتنبرج: اجتماع مجلس روسيا-الناتو فرصة مناسبة للحوار فى لحظة حرجة للأمن الأوروبى ستولتنبرج
بروكسل (أ ش أ)

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وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس "الناتو" وروسيا، بالفرصة المناسبة للحوار فى لحظة حرجة للأمن الأوروبى .
 
وقال ستولتنبرج في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عندما تكون التوترات عالية، من المهم أن نجلس حول نفس الطاولة ونتصدى لمخاوفنا".
 
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير الجاري في جنيف. ومن المتوقع أن يحاول الطرفان خلال المحادثات مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.

ستولتنبرج

الناتو

حلف الناتو

الامن الاوروبى

مجلس روسيا الناتو

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