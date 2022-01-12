سامح عاشور ونائب"قضايا الدولة" يشاركان فى عزاء الراحلة تهانى الجبالى ..صور

كتب محمد إبراهيم

وصل منذ قليل، كلا من سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمستشار أمين عبد الرحيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى السرادق المقام بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، لتقديم واجب العزاء في وفاة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا.

كما وصل عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا الحاليين والسابقين لتقديم العزاء لأسرة الراحلة، وكان المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر من أوائل الحاضرين لمقر العزاء.

وشارك المئات من الأهالى أسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، فى تشييع جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.

جاء ذلك بعدما أدى الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها فى مدينة طنطا.

والمستشارة تهانى محمد الجبالى من مواليد 20 نوفمبر 1950، وشغلت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تعمل بمهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت الوحيدة بين النساء التى تولت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

و تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا فى الغربية.