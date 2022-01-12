روسيا تؤكد ضرورة تخلى الولايات المتحدة عن خطابها العدوانى

أ.ش.أ

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة إلى التخلي عن خطابها العدواني ضد روسيا ونقل الإمكانات العسكرية بعيدًا عن الحدود الروسية.

وقال أنتونوف في بيان نُشر على موقع البعثة الدبلوماسية على فيسبوك، وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء إن: "الولايات المتحدة وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة عن السلام والأمن الدوليين".

وأضاف: "حان الوقت للتخلي عن الخطاب العدواني للتوسع الأجنبي والتفكير في كيف ستعيش الأجيال القادمة معًا".

وتابع قائلا: ولتحقيق ذلك، لا تحتاج إلى فعل الكثير.. فقط احترام جارك وتجنب التهديدات وإبعاد إمكاناتك العسكرية عن الحدود الروسية".