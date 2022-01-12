اليوم السابع
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رائدة أعمال ألمانية من منتدى شباب العالم: مصر تقدم نفسها بصورة ذكية

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:25 م
رائدة أعمال ألمانية من منتدى شباب العالم: مصر تقدم نفسها بصورة ذكية كورينا باوديش رائدة أعمال ألمانية
شرم الشيخ – طلال رسلان

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قالت كورينا باوديش، رائدة أعمال ألمانية، إنها تفاجأت بالتنظيم المتقن والإنجاز في منتدى شباب العالم، وتحدثت مع عدد كبير من الشخصيات في ألمانيا والنمسا حول تنظيم هذا الحدث بإجراءات احترازية على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات.
 
وأضافت فى تصريحات على هامش جلسة "مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا"، أن مصر تقدم نفسها إلى العالم بصورة ذكية تعطيها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات واستقطاب أنظار المستثمرين والآلاف من رائدي الأعمال حول العالم.
 
وتابعت أن الدولة التي تستطيع أن تجمع كل هذه العدد من الشباب حول العالم وتعقد جلسات جادة عن مشكلات مثل تغير المناخ ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا وتداعياتها، تستطيع أن تصنع مستقبلها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بنجاح منقطع النظير.
 
وأكدت أن منتدى شباب العالم رسالة سلام دولية جديدة تطلق من مدينة السلام شرم الشيخ، ولا سبيل إلى إنقاذ العالم إلا باللجوء إلى الحوار بين الأمم، وهذا هو الدرس المستفاد من عقد مثل هذه الفاعليات الدولية.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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